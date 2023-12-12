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Умеров ответил, планируют ли увольнять Залужного

12 декабря 2023 19:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Умеров ответил, планируют ли увольнять Залужного
Глава Минобороны Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE.
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что оснований для увольнения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока нет. Министерство обороны и главком делают все возможное для победы Украины, поэтому вопрос об увольнении не стоит.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Умеров заверил, что сейчас оснований говорить о возможном увольнении главнокомандующего нет. По его словам, Залужный делает все возможное для победы Украины. А распространение слухов о вероятном освобождении от должности — это работа пропаганды врага.

"Вопрос такой не стоит, я знаю, что его скачут и внутренне, и внешне. Я всегда шучу над этим вопросом с Валерием Федоровичем и говорю: в этот раз, кто увольняет тебя? То есть в этом плане я всегда открыт, если есть такие вопросы, буду сообщать, насущных вопросов нет. Как вы знаете, мы можем рекомендацию делать или переводить на отдельные должности", — подчеркнул Умеров.

Чиновник также добавил, что как только речь будет идти об увольнении Залужного, то он обязательно сообщит об этом народу Украины. Пока они вместе с главкомом делают все возможное, что победить в войне.

"Таких вопросов как россияне хотят раскачать нет, если они будут я выйду с этим вопросом и расскажу. Все министры и главкомы меняются, все, что нужно для победы мы будем делать, но сегодня такого вопроса нет", — сказал министр обороны.

Напомним, Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции украинских военных на Восточном направлении. Они поздравили бойцов с Днем Сухопутных войск и вручили государственные награды.

Добавим, народная депутат Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в произволе работников ТЦК и СП. По ее мнению, они не справляются со своими подчиненными.

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