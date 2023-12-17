В кабинете Залужного нашли прослушку, — СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com CinCAFU

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.

Об этом для "РБК-Украина" сообщил осведомленный с ситуацией источник в военных кругах.

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Источник рассказал, что найденные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца. Поэтому нельзя идентифицировать установщика.

"Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе", — добавил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. В Украине уже приступили к накоплению ресурсов для новых военных в следующем году.

Также мы писали, что после внезапного увольнения командующего ССО Виктора Хоренко в Верховной Раде не исключают отставки и других ключевых командующих. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Добавим, министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции украинских военных на восточном направлении. Они приветствовали бойцов с Днем Сухопутных войск и вручили государственные награды.