В кабинете Залужного нашли прослушку, — СМИ
В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.
Об этом для "РБК-Украина" сообщил осведомленный с ситуацией источник в военных кругах.
Прослушка в кабинете Зеленского
Источник рассказал, что найденные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца. Поэтому нельзя идентифицировать установщика.
"Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе", — добавил он.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. В Украине уже приступили к накоплению ресурсов для новых военных в следующем году.
Также мы писали, что после внезапного увольнения командующего ССО Виктора Хоренко в Верховной Раде не исключают отставки и других ключевых командующих. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Добавим, министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции украинских военных на восточном направлении. Они приветствовали бойцов с Днем Сухопутных войск и вручили государственные награды.
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