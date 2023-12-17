СБУ відкрила кримінальне провадження через виявлення прослушки у Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: скриншот з відео

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення прослушки в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. За попередньою інформацією, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

Про це повідомляє СБУ.

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"Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що техніку виявили не безпосередньо в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

За попередньою інформацією, пристрій перебував у неробочому стані. Правоохоронці не виявили будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів. Прослушки передали на експертизу.

"Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення", — йдеться у повідомленні.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у місці дислокації головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ ЗСУ у 2024 році. В Україні вже розпочали накопичення ресурсів для нових військових наступного року.