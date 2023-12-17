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СБУ открыла уголовное производство из-за обнаружения прослушки у Залужного

17 декабря 2023 22:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ открыла уголовное производство из-за обнаружения прослушки у Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. По предварительной информации, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.

Об этом сообщает СБУ.

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"Производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что технику обнаружили не прямо в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

По предварительной информации, устройство находилось в нерабочем состоянии. Правоохранители не обнаружили каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей. Прослушки передали на экспертизу.

"Сотрудники СБУ принимают все предусмотренные законом меры для расследования данного правонарушения", — говорится в сообщении.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в месте дислокации главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. В Украине уже приступили к накоплению ресурсов для новых военных в следующем году.

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