Прослушка у кабінеті Залужного — з'явилися нові деталі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Міноборони

Після того, як в кабінеті Валерія Залужного виявили прослушку, згодом ще один прослуховуючий пристрій знайшли в його особистого помічника. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження та проводить розслідування.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ, посилаючи на свої джерела, близькі до спецслужб.

Читайте також:

В кого ще знайшли прослушку

Як повідомляє видання, після виявлення мікрофона для прослушки у кабінеті Валерія Залужного, правоохоронці провели обшук в інших кабінетах штабу. Зазначається, що ще один прослуховуючий пристрій знайшли в кабінеті особистого помічника Головнокомандувача — Костянтина Бушуєва.

"Наразі Служба безпеки проводить слідчі дії. Увесь персонал, який мав доступ до кабінетів штабу проходить поліграф. Це безпрецедентне порушення режиму безпеки. Чи був витік інформації та що саме могло бути предметом витоку доведеться встановити слідству", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення прослушки в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. За попередньою інформацією, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.