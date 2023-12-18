Прослушка в кабинете Залужного — появились новые детали

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Минобороны

После того как в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушку, впоследствии еще одно прослушивающее устройство обнаружили у его личного помощника. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство и проводит расследование.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ, посылаясь на свои источники, близкие к спецслужбам.

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У кого еще нашли прослушку

Как сообщает издание, после обнаружения микрофона для прослушки в кабинете Валерия Залужного правоохранители провели обыск в других кабинетах штаба. Отмечается, что еще одно прослушивающее устройство было обнаружено в кабинете личного помощника Главнокомандующего — Константина Бушуева.

"Сейчас Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, имевший доступ в кабинеты штаба проходит полиграф. Это беспрецедентное нарушение режима безопасности. Была ли утечка информации и что именно могло быть предметом утечки придется установить следствию", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. По предварительной информации, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.