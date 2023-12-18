Залужний прокоментував спробу прослуховування його кабінету

Головнокомандувач Валерій Залужний на нараді. Фото ілюстративне: Міноборони

У головнокомандувача Збройними силами України є декілька робочих місць. У кабінеті, в якому знайшли прослушку, він давно не працював. Тому критично важлива інформація розкрита не була.

Про заявив головнокомандуючий Збройними силами України Валерій Залужний.

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Залужний розповів про прослушку

"В ньому вчора в ході перевірки знайшли… В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там вже давненько не був. Але ми перевірили і знайшли, і не тільки у мене", — розповів Головнокомандувач.

На питання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг здійснити подібне Залужний заперечив: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".

Головнокомандувач зазначив, що ніяким особливим чином він цю ситуацію не розцінює.

"Ніяк не розцінюю. Як війну. Слідство покаже, що це було", — сказав головнокомандувач.

Він також зазначив, що жодна інформація, яка була б таємницею державного значення, не потрпила у не ті руки.

"Це приміщення раніше використовувалось, але перерва суттєва була. Тож я не думаю, що була підслухана важлива інформація. Це, певно, під цю мою зустріч готувалося", — зазначив Залужний.

Раніше ми повідомляли, що після того, як в кабінеті Валерія Залужного виявили прослушку, згодом ще один прослуховуючий пристрій знайшли в його особистого помічника. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження та проводить розслідування.

Нагадаємо, вчора у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення прослушки в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. За попередньою інформацією, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.