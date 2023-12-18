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Залужний прокоментував спробу прослуховування його кабінету

18 грудня 2023 13:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Залужний прокоментував спробу прослуховування його кабінету
Головнокомандувач Валерій Залужний на нараді. Фото ілюстративне: Міноборони
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У головнокомандувача Збройними силами України є декілька робочих місць. У кабінеті, в якому знайшли прослушку, він давно не працював. Тому критично важлива інформація розкрита не була.

Про заявив головнокомандуючий Збройними силами України Валерій Залужний.

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Залужний розповів про прослушку 

"В ньому вчора в ході перевірки знайшли… В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там вже давненько не був. Але ми перевірили і знайшли, і не тільки у мене", — розповів Головнокомандувач.

На питання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг здійснити подібне Залужний заперечив: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".

Головнокомандувач зазначив, що ніяким особливим чином він цю ситуацію не розцінює.

"Ніяк не розцінюю. Як війну. Слідство покаже, що це було", сказав головнокомандувач.

Він також зазначив, що жодна інформація, яка була б таємницею державного значення, не потрпила у не ті руки.

"Це приміщення раніше використовувалось, але перерва суттєва була. Тож я не думаю, що була підслухана важлива інформація. Це, певно, під цю мою зустріч готувалося", — зазначив Залужний. 

Раніше ми повідомляли, що після того, як в кабінеті Валерія Залужного виявили прослушку, згодом ще один прослуховуючий пристрій знайшли в його особистого помічника. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження та проводить розслідування. 

Нагадаємо, вчора у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення прослушки в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. За попередньою інформацією, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

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