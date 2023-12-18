Залужный прокомментировал попытку прослушивания его кабинета

Главнокомандующий Валерий Залужный на совещании. Фото иллюстративное: Минобороны

У главнокомандующего Вооруженными силами Украины несколько рабочих мест. В кабинете, в котором нашли прослушку, он давно не работал. Поэтому критично важная информация раскрыта не была.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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Залужный рассказал о прослушке

"В нем вчера в ходе проверки нашли… У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там уже давно не был. Но мы проверили и нашли, и не только у меня", — рассказал главнокомандующий.

На вопрос, может ли это означать, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное Залужный возразил: "Нет, с ушами уже давно не работаем".

Главнокомандующий отметил, что никак особым образом он эту ситуацию не расценивает.

"Никак не расцениваю. Как войну. Следствие покажет, что это было", — сказал главнокомандующий.

Он также отметил, что ни одна информация, которая была бы тайной государственного значения, не попала в не те руки.

"Это помещение раньше использовалось, но перерыв существенный был. Поэтому я не думаю, что была подслушана важная информация. Это, вероятно, под эту мою встречу готовилось", — отметил Залужный.

Ранее мы сообщали, что после того, как в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушку, впоследствии еще одно прослушивающее устройство обнаружили у его личного помощника. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство и проводит расследование.

Напомним, вчера в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. По предварительной информации, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.