В ГУР прокомментировали обнаружение прослушки в кабинете Залужного

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: ЦНС

Выявление прослушки в одном из кабинетов главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного — это резонансное событие. Необходимо как можно быстрее установить истину в сложившейся ситуации.

Об этом во время эфира телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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"Это резонансное событие. Контрразведывательные органы, прежде всего, Служба безопасности должны разобраться и установить истину в этой ситуации. Идет война и враг пытается разнообразным образом получить информацию, изучать наши планы", — подчеркнул представитель разведки.

Юсов отметил, что подобные инструменты дешевле и обычно экономят огромное количество ресурсов, в том числе и на поле боя.

По его словам, "надо быть внимательными и бдительными всему украинскому обществу". В настоящее время ГУР ждет результатов расследования.

Обнаружение прослушки в кабинете Залужного

Напомним, вчера в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.

Ранее мы сообщали, что после того, как в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушку, впоследствии еще одно прослушивающее устройство обнаружили у его личного помощника. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство и проводит расследование.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. По предварительной информации, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.

Кроме того, у главнокомандующего Вооруженными силами Украины есть несколько рабочих мест. В кабинете, в котором нашли прослушку, он давно не работал. Поэтому критично важная информация раскрыта не была.