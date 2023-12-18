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В ГУР прокомментировали обнаружение прослушки в кабинете Залужного

18 декабря 2023 19:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГУР прокомментировали обнаружение прослушки в кабинете Залужного
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: ЦНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Выявление прослушки в одном из кабинетов главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного — это резонансное событие. Необходимо как можно быстрее установить истину в сложившейся ситуации.

Об этом во время эфира телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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ГУР прокомментировала прослушку в кабинете Залужного

"Это резонансное событие. Контрразведывательные органы, прежде всего, Служба безопасности должны разобраться и установить истину в этой ситуации. Идет война и враг пытается разнообразным образом получить информацию, изучать наши планы", — подчеркнул представитель разведки.

Юсов отметил, что подобные инструменты дешевле и обычно экономят огромное количество ресурсов, в том числе и на поле боя.

По его словам, "надо быть внимательными и бдительными всему украинскому обществу". В настоящее время ГУР ждет результатов расследования.

Обнаружение прослушки в кабинете Залужного

Напомним, вчера в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.

Ранее мы сообщали, что после того, как в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушку, впоследствии еще одно прослушивающее устройство обнаружили у его личного помощника. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство и проводит расследование.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. По предварительной информации, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.

Кроме того, у главнокомандующего Вооруженными силами Украины есть несколько рабочих мест. В кабинете, в котором нашли прослушку, он давно не работал. Поэтому критично важная информация раскрыта не была.

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