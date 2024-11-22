В ГУР підтвердили існування документа про поділ України

Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ознайомлене з підготовленим у Росії документом із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. В ньому передбачається план поділу української території на три частини та повна ліквідація нашої держави.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький у п'ятницю, 22 листопада, в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

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"Перш за все, ГУР МО знайоме з цим документом. Скажу більше, цей документ був підготовлений в Міноборони та Генштабі збройних сил РФ приблизно у грудні минулого року", — пояснив Скібіцький.

Скібіцький розповів, що зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу — мінімум на 10 років.

"Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року", — сказав Скібіцький

Викладене в тому документі стосується подальшого розвитку ситуації на глобальному та на регіональному рівні. Росія аналізує і намагається передбачити загрози для себе. Свої основні цілі Путін хоче досягти до 2026 року, оскільки росіяни починають втомлюватися від війни.

"Щодо можливого поділу України. Безперечно, стратегічною метою РФ залишається повна окупація нашої держави", — підкреслив генерал-майор.

Що передбачено для України

Скібіцький додав, що для того, щоб мати потужний економічний, демографічний, територіальний і військовий потенціал, Путіну потрібна вся Україна.

"І на тій оприлюдненій карті вже показано, що росіяни сприймають окуповані українські території як нові території Росії", — додав він.

Як підтвердили в ГУР, в документі також прописаний розподіл, що передбачає затвердження в Києві проросійського уряду, або обов'язково "нейтрального", тобто без вступу країни у НАТО.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно ці документи росіяни можуть намагатися передати через інші країни США, Скібіцький сказав, що така загроза є. Втім, наразі немає інформації, щоб цей документ було комусь передано.

Раніше ми писали, що Путін, скоріш за все, не зупиниться на Україні та може спробувати поширити вплив своєї держави на країни Балтії.

Нагадуємо, що, за інформацією ЗМІ, Росія готова до переговорів із новообраним президентом США Дональдом Трампом, але без територіальних поступок.