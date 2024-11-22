В ГУР подтвердили существование документа о разделе Украины

Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина

Главное управление разведки Министерства обороны Украины ознакомлено с подготовленным в России документом с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. В нем предполагается план разделения украинской территории на три части и полная ликвидация нашего государства.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в пятницу, 22 ноября, в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

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"Прежде всего, ГУР МО знаком с этим документом. Скажу больше, этот документ был подготовлен в Минобороны и Генштабе вооруженных сил РФ примерно в декабре прошлого года", — пояснил Скибицкий.

Скибицкий рассказал, что указанный документ ложится в основу перспективного оборонного планирования на определенный период времени минимум на 10 лет.

"В частности, этот документ был разработан на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года", — сказал Скибицкий.

Изложенное в этом документе касается дальнейшего развития ситуации на глобальном и региональном уровне. Россия анализирует и пытается предугадать угрозы для себя. Свои основные цели Путин хочет достичь к 2026 году, поскольку россияне начинают уставать от войны.

"О возможном разделении Украины. Бесспорно, стратегической целью РФ остается полная оккупация нашего государства", — подчеркнул генерал-майор.

Что предусмотрено для Украины

Скибицкий добавил, что для того, чтобы иметь мощный экономический, демографический, территориальный и военный потенциал, Путину нужна вся Украина.

"И на той обнародованной карте уже показано, что россияне воспринимают оккупированные украинские территории как новые территории России", — добавил он.

Как подтвердили в ГУР, в документе также прописано распределение, предусматривающее утверждение в Киеве пророссийского правительства или обязательно "нейтрального", то есть без вступления страны в НАТО.

Отвечая на вопрос, действительно ли эти документы россияне могут пытаться передать через другие страны США, Скибицкий сказал, что такая угроза есть. Впрочем, пока нет информации, чтобы этот документ был передан кому-то.

Ранее мы писали, что Путин, скорее всего, не остановится на Украине и может попытаться распространить влияние своего государства на страны Балтии.

Напомним, что, по информации СМИ, Россия готова к переговорам с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, но без территориальных уступок.