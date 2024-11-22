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Путін анонсував нові "випробування" ракети "Орєшник"

22 листопада 2024 20:14
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Путін анонсував нові випробування ракети Орєшник
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російський диктатор Володимир Путін відзвітував про успішне "випробовування" ракети "Орешник". Окрім того, він анонсував нові удари по території України.

Про це повідомляють росЗМІ у п'ятницю, 22 листопада.

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Очільник Кремля провів зустріч з керівництвом Міноборони РФ та представниками ВПК держави-агресора, на якій запевнив, що Росія і надалі продовжить "випробування" ракети "Орешник", зокрема й у бойових умовах. Таким чином він фактично анонсував нові удари по українських містах.

Президент держави-агресора також наголосив, що "Орешник" — не стратегічна зброя, і тут же спростував свої слова, заявивши, що нова ракета стане на озброєння військ стратегічного призначення. 

За його словами, дана ракета зможе завдавати удари по цілях в усій Європі.

Раніше Путін назвав ракету, якою Росія вдарила по Дніпру 21 листопада. За словами президента РФ, це була гіперзвукова ракета "Орешник".

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 21 листопада росіяни вперше запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Та не повідомили, яку саме зброю використали окупанти. За інформацією Defense Express, це була ракета "Рубіж".

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