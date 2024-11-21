Тихий прокоментував реакцію Путіна на удари по території РФ

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: UNN

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Російська Федерація може звинувачувати лише сама себе в ударах углиб її території. Він звернув увагу, що загарбники добре розуміють різницю між своєю територією, та окупованими регіонами нашої держави.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ у четвер, 21 листопада.

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"Україна неодноразово використовувала далекобійні спроможності проти цілей на тимчасово окупованих територіях, але Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії", — наголосив Тихий.

За його словами, така позиція свідчить про те, що російський диктатор чудово розуміє різницю між російською територією і українськими землями, які він намагається завоювати.

"Росія може звинувачувати лише саму себе в наслідках свого рішення напасти на Україну", — зазначив Тихий.

Речник МЗС також додав, що Україна має повне право вражати будь-які легітимні військові цілі на території держави-агресора.

Раніше ми писали, що Тихий посміявся над представницею МЗС Росії Марією Захаровою, яка прямісінько під час брифінгу отримала вказівку мовчати про удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру.

Нагадаємо, Путін назвав ракету, якою Росія вдарила по Дніпру 21 листопада. За словами президента РФ, це була гіперзвукова ракета "Орєшнік".