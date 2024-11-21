Георгій Тихий потролив Марію Захарову, якій подзвонили під час брифінгу

Марія Захарова відповідає на дзвінок під час брифінгу. Фото: скриншот

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий посміявся над представницею МЗС Росії Марією Захаровою, яка прямісінько під час брифінгу отримала вказівку мовчати про удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Тихий наголосив, що в Україні така ситуація неможлива, адже це демократична країна, а журналістам говорять правду.

Про це Тихий заявив під час брифінгу, повідомляє "Ми — Україна" у четвер, 21 листопада.

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Тихий потролив Захарову

"В мене теж є телефон, але мені ніхто не дзвонить під час брифінгів", — заявив Тихий.

Таким чином він потролив росіянку Захарову, якій під час брифінгу наказали мовчати щодо удару МБР по Україні.

Речник МЗС наголосив, що Україна є вільною країною і кожен може висловлюватися вільно. Окрім того, в українському міністерстві повідомляють правдиві факти.

"Нас не треба координувати: як збрехати сьогодні, щоб це не суперечило тому, як ми збрехали вчора", — зазначив Тихий.

Що сталося на брифінгу Захарової

Представниці МЗС РФ Захаровій просто під час брифінгу зателефонували та наказали не коментувати заяви про міжконтинентальну балістичну ракету РФ, яка була випущена по Україні.

Пізніше у коментарі росЗМІ Захарова заявила, що жодної інтриги в цій ситуації немає.

"Перед брифінгом були запитання через суперечливі матеріали в інтернеті... Уточнила в експертів, чи наша ця тема. Відповідь надійшла під час брифінгу — МЗС не коментує. Тож інтриги ніякої немає", — спробувала викрутитися Захарова.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін назвав ракету, якою Росія вдарила по Дніпру 21 листопада. За словами президента РФ, це була гіперзвукова ракета "Орєшнік".

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 21 листопада росіяни вперше запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Там не повідомили, яку саме зброю використали окупанти. Однак, за інформацією Defense Express, це була ракета "Рубіж".