Удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою — в ЗСУ зробили заяву

Запуск ракети "Рубіж". Фото: росЗМІ

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України підтвердив застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Україні. Там заявили, що Україна стала першою країною світу, проти якої застосували таку зброю.

Про це йдеться у повідомленні Страткому ЗСУ уTelegram у четвер, 21 листопада.

Читайте також:

Удар по Україні новою ракетою — що відомо

"Україна — перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами", — йдеться в повідомленні.

Допис Страткома. Фото: скриншот

Раніше у Повітряних Силах ЗСУ також повідомляли, що російські окупанти 21 листопада вкотре атакували Україну, застосувавши для удару по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував цей удар та заявив, що сьогодні загарбники застосували нову ракету. За його словами, всі характеристики міжконтинентальної балістичної. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, міжконтинентальну балістичну ракету ворог застосував для удару по Дніпру.

Також Новини.LIVE писали, що посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна, та навів аргументи.