Удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой — в ВСУ сделали заявление

Запуск ракеты "Рубеж". Фото: росСМИ

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины подтвердил применение межконтинентальной баллистической ракеты по Украине. Там заявили, что Украина стала первой страной мира, против которой применили такое оружие.

Об этом говорится в сообщении Страткома ВСУ в Telegram в четверг, 21 ноября.

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"Украина — первая страна мира, против которой была применена межконтинентальная баллистическая ракета. Мы сделаем все, чтобы Россия осталась в истории только своими преступлениями", — говорится в сообщении.

Сообщение Страткома. Фото: скриншот

Ранее в Воздушных силах ВСУ также сообщали, что российские оккупанты 21 ноября в очередной раз атаковали Украину, применив для удара по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот удар и заявил, что сегодня захватчики применили новую ракету. По его словам, все характеристики межконтинентальной баллистической. По информации Воздушных сил ВСУ, межконтинентальную баллистическую ракету враг применил для удара по Днепру.

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