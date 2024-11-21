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В Страткоме сделали заявление об ударе по Украине новой ракетой

21 ноября 2024 17:22
Галина Шподарева - редактор
Удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой — в ВСУ сделали заявление
Запуск ракеты "Рубеж". Фото: росСМИ
Галина Шподарева - редактор

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины подтвердил применение межконтинентальной баллистической ракеты по Украине. Там заявили, что Украина стала первой страной мира, против которой применили такое оружие.

Об этом говорится в сообщении Страткома ВСУ в Telegram в четверг, 21 ноября.

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"Украина — первая страна мира, против которой была применена межконтинентальная баллистическая ракета. Мы сделаем все, чтобы Россия осталась в истории только своими преступлениями", — говорится в сообщении.

Сообщение Страткома
Сообщение Страткома. Фото: скриншот

Ранее в Воздушных силах ВСУ также сообщали, что российские оккупанты 21 ноября в очередной раз атаковали Украину, применив для удара по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот удар и заявил, что сегодня захватчики применили новую ракету. По его словам, все характеристики межконтинентальной баллистической. По информации Воздушных сил ВСУ, межконтинентальную баллистическую ракету враг применил для удара по Днепру.  

Также Новини.LIVE писали, что посол Украины в Великобритании и эксголовком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась Третья мировая война, и привел аргументы.

ВСУ обстрелы ракеты война в Украине ракетный удар дальнобойное оружие

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