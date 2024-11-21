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В МИД Украины "потролили" Захарову из-за звонка во время брифинга

21 ноября 2024 20:51
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Георгий Тихий потролил Марию Захарову, которой позвонили во время брифинга
Мария Захарова отвечает на звонок во время брифинга Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий посмеялся над представительницей МИД России Марией Захаровой, которая прямо во время брифинга получила указание молчать об ударе межконтинентальной ракетой по Днепру. Тихий подчеркнул, что в Украине такая ситуация невозможна, ведь это демократическая страна, а журналистам говорят правду.

Об этом Тихий заявил во время брифинга, сообщает "Мы — Украина" в четверг, 21 ноября.

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"У меня тоже есть телефон, но мне никто не звонит во время брифингов", — заявил Тихий.

Таким образом, он потроил россиянку Захарову, которой во время брифинга приказали молчать по поводу удара МБР по Украине.

Представитель МИД подчеркнул, что Украина является свободной страной и каждый может выражаться свободно. Кроме того, в украинском министерстве сообщают правдивые факты.

"Нас не нужно координировать: как соврать сегодня, чтобы это не противоречило тому, как мы соврали вчера", — отметил Тихий.

Что произошло на брифинге Захаровой

Представительнице МИД РФ Захаровой прямо во время брифинга позвонили по телефону и приказали не комментировать заявления о межконтинентальной баллистической ракете РФ, которая была выпущена по Украине.

Позже в комментарии росСМИ Захарова заявила, что никакой интриги в этой ситуации нет.

"Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли это тема. Ответ поступил во время брифинга — МИД не комментирует. Поэтому интриги никакой нет", — попыталась выкрутиться Захарова.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин назвал ракету, которой Россия ударила по Днепру 21 ноября. По словам президента РФ, это была гиперзвуковая ракета "Орешник".

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что 21 ноября россияне впервые запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Там не сообщили, какое оружие использовали оккупанты. Однако, по информации Defense Express, это была ракета "Рубеж".

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