Тихий прокомментировал реакцию Путина на удары по территории РФ

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: UNN

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Российская Федерация может винить только сама себя в ударах вглубь ее территории. Он обратил внимание, что захватчики хорошо понимают разницу между своей территорией и оккупированными регионами нашего государства.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в четверг, 21 ноября.

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"Украина неоднократно использовала дальнобойные возможности против целей на временно оккупированных территориях, но Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России", — подчеркнул Тихий.

По его словам, такая позиция свидетельствует о том, что российский диктатор отлично понимает разницу между российской территорией и украинскими землями, которые он пытается завоевать.

"Россия может винить только саму себя в последствиях своего решения напасть на Украину", — отметил Тихий.

Представитель МИД также добавил, что Украина имеет полное право поражать любые легитимные военные цели на территории государства-агрессора.

Ранее мы писали, что Тихий посмеялся над представительницей МИД России Марией Захаровой, которая прямо во время брифинга получила указание молчать об ударе межконтинентальной ракетой по Днепру.

Напомним, Путин назвал ракету, которой Россия ударила по Днепру 21 ноября. По словам президента РФ, это была гиперзвуковая ракета "Орешник".