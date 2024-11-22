Путин анонсировал новые "испытания" ракеты "Орешник"

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин отчитался об успешном "испытании" ракеты "Орешник". Кроме того, он анонсировал новые удары по территории Украины.

Об этом сообщают росСМИ в пятницу, 22 ноября.

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Глава Кремля провел встречу с руководством Минобороны РФ и представителями ВПК государства-агрессора, на которой заверил, что Россия и дальше продолжит "испытание" ракеты "Орешник", в том числе и в боевых условиях. Таким образом, он фактически анонсировал новые удары по украинским городам.

Президент государства-агрессора также отметил, что "Орешник" — не стратегическое оружие, и тут же опроверг свои слова, заявив, что новая ракета станет на вооружении войск стратегического назначения.

По его словам, данная ракета сможет наносить удары по целям по всей Европе.

Ранее Путин назвал ракету, по которой Россия ударила по Днепру 21 ноября. По словам президента РФ, это была гиперзвуковая ракета "Орешник".

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что 21 ноября россияне впервые запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Но не сообщили, какое оружие использовали оккупанты. По информации Defense Express, это была ракета "Рубеж".