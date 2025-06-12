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В авіакатастрофі в Індії вижив один пасажир — де сидів у літаку

12 червня 2025 18:03
Євгенія Брюховецька - редактор
Вистрибнув з літака — британець вижив в авіатрощі в Індії
Місце падіння літака. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

В Індії у четвер, 12 червня, розбився пасажирський літак, на борту якого перебували 242 людини. Одному з пасажирів все-таки вдалося вижити — це громадянин Великої Британії.

Про це пише видання IndiaToday. 

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Відомо, що єдиним, хто вижив в авіакатастрофі в Індії, є британець Рамеш Вішвакумар, який сидів на місці 11А. Йому вдалося врятуватися, вистрибнувши з літака.

"Після 30 секунд від злету пролунав гучний шум і літак розбився. Це було раптово. Коли я оговтався, то побачив навколо себе тіла", — прокоментував він.

Рамеш Вішвакумар — єдиний, хто вижив у авіакатастрофі в Індії
Чоловік, який вижив в авіакатастрофі. Фото: IndiaToday
Рамеш Вішвакумар сидів на місці 11А в літаку Air India, який розбився 12 червня
Місця в літаку. Фото: IndiaToday

Раніше комісар поліції міста Ахмадабад заявляв, що окрім пасажирів та членів екіпажу літака могли загинути інші люди, які перебували на вулицях та в офісних приміщеннях.

Також у МЗС України з'ясували, що на борту літака Air India не було українців.

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