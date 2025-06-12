Вистрибнув з літака — британець вижив в авіатрощі в Індії

В авіакатастрофі в Індії вижив один пасажир — де сидів у літаку
В Індії у четвер, 12 червня, розбився пасажирський літак, на борту якого перебували 242 людини. Одному з пасажирів все-таки вдалося вижити — це громадянин Великої Британії.
Про це пише видання IndiaToday.
Авіакатастрофа в Індії
Відомо, що єдиним, хто вижив в авіакатастрофі в Індії, є британець Рамеш Вішвакумар, який сидів на місці 11А. Йому вдалося врятуватися, вистрибнувши з літака.
Ramesh Viswashkumar, The sole survivor of the Air India crash escaped by jumping from the plane. He was on seat number 11A. #AirIndia #AhmedabadNews #Gujarat #PlaneCrash #ITReel pic.twitter.com/NsMBeZOkbX— IndiaToday (@IndiaToday) June 12, 2025
"Після 30 секунд від злету пролунав гучний шум і літак розбився. Це було раптово. Коли я оговтався, то побачив навколо себе тіла", — прокоментував він.
Раніше комісар поліції міста Ахмадабад заявляв, що окрім пасажирів та членів екіпажу літака могли загинути інші люди, які перебували на вулицях та в офісних приміщеннях.
Також у МЗС України з'ясували, що на борту літака Air India не було українців.
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