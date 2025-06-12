Выпрыгнул из самолета - британец выжил в авиакатастрофе в Индии

В катастрофе в Индии выжил один пассажир — где сидел в самолете
В Индии в четверг, 12 июня, разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 242 человека. Одному из пассажиров все-таки удалось выжить — это гражданин Великобритании.
Об этом пишет издание IndiaToday.
Авиакатастрофа в Индии
Известно, что единственным выжившим в авиакатастрофе в Индии, является британец Рамеш Вишвакумар, который сидел на месте 11А. Ему удалось спастись, выпрыгнув из самолета.
Ramesh Viswashkumar, единственный выживший в крушении Air India спасся, спрыгнув с самолета. Он находился на месте под номером 11А. #AirIndia #AhmedabadNews #Gujarat #PlaneCrash #ITReel pic.twitter.com/NsMBeZOkbX- IndiaToday (@IndiaToday) 12 июня 2025 г.
"После 30 секунд от взлета раздался громкий шум и самолет разбился. Это было внезапно. Когда я пришел в себя, то увидел вокруг себя тела", — прокомментировал он.
Ранее комиссар полиции города Ахмадабад заявлял, что кроме пассажиров и членов экипажа самолета могли погибнуть другие люди, которые находились на улицах и в офисных помещениях.
Также в МИД Украины выяснили, что на борту самолета Air India не было украинцев.
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