Выпрыгнул из самолета - британец выжил в авиакатастрофе в Индии

Место падения самолета. Фото: Reuters

В Индии в четверг, 12 июня, разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 242 человека. Одному из пассажиров все-таки удалось выжить — это гражданин Великобритании.

Об этом пишет издание IndiaToday.

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Авиакатастрофа в Индии

Известно, что единственным выжившим в авиакатастрофе в Индии, является британец Рамеш Вишвакумар, который сидел на месте 11А. Ему удалось спастись, выпрыгнув из самолета.

"После 30 секунд от взлета раздался громкий шум и самолет разбился. Это было внезапно. Когда я пришел в себя, то увидел вокруг себя тела", — прокомментировал он.

Мужчина, который выжил в авиакатастрофе. Фото: IndiaToday

Места в самолете. Фото: IndiaToday

Ранее комиссар полиции города Ахмадабад заявлял, что кроме пассажиров и членов экипажа самолета могли погибнуть другие люди, которые находились на улицах и в офисных помещениях.

Также в МИД Украины выяснили, что на борту самолета Air India не было украинцев.