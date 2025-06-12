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Авіатроща в Індії — відомо, чи були українці на борту літака

12 червня 2025 13:56
Євтушенко Аліна - редактор
Падіння літака в Індії — чи були українці на борту
Наслідки авіакатастрофи в Індії. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебувало понад 200 пасажирів. У Міністерстві закордонних справ заявили, що перебування громадян України на борту цього літака не підтверджується.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Падіння літака в Індії — чи були там громадяни України

У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак із сотнями людей на борту. Як відомо, літак прямував до Лондона.

У Міністерстві закордонних справ України з'ясували, що українців не було на борту цього літака.

"Перебування українців на борту Air India не підтверджується", — заявили у МЗС.

Відомо, що рейс Air India впав через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхай Патель у Гуджараті в Ахмедабаді, звідки він прямував до Лондона.

За попередніми даними, на борту рейсу перебували 242 пасажири.

Раніше ми інформували, що 12 червня, в Індії сталася масштабна авіакатастрофа — розбився пасажирський літак.

Згодом у мережі з'явилися кадри моменту падіння пасажирського літака в Індії.

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