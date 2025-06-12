Падіння літака в Індії — чи були українці на борту

Авіатроща в Індії — відомо, чи були українці на борту літака
У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебувало понад 200 пасажирів. У Міністерстві закордонних справ заявили, що перебування громадян України на борту цього літака не підтверджується.
Про це інформують Новини.LIVE.
Падіння літака в Індії — чи були там громадяни України
У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак із сотнями людей на борту. Як відомо, літак прямував до Лондона.
У Міністерстві закордонних справ України з'ясували, що українців не було на борту цього літака.
"Перебування українців на борту Air India не підтверджується", — заявили у МЗС.
Відомо, що рейс Air India впав через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхай Патель у Гуджараті в Ахмедабаді, звідки він прямував до Лондона.
За попередніми даними, на борту рейсу перебували 242 пасажири.
Раніше ми інформували, що 12 червня, в Індії сталася масштабна авіакатастрофа — розбився пасажирський літак.
Згодом у мережі з'явилися кадри моменту падіння пасажирського літака в Індії.
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