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Авиакатастрофа в Индии — были ли украинцы на борту самолета

12 июня 2025 13:56
Евтушенко Алина - редактор
Падение самолета в Индии — были ли украинцы на борту
Последствия авиакатастрофы в Индии. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

В четверг, 12 июня, в Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось более 200 пассажиров. В Министерстве иностранных дел заявили, что пребывание граждан Украины на борту этого самолета не подтверждается.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Падение самолета в Индии — были ли там граждане Украины

В четверг, 12 июня, в Индии разбился пассажирский самолет с сотнями людей на борту. Как известно, самолет направлялся в Лондон.

В Министерстве иностранных дел Украины выяснили, что украинцев не было на борту этого самолета.

"Пребывание украинцев на борту Air India не подтверждается", — заявили в МИД.

Известно, что рейс Air India упал через несколько минут после вылета из международного аэропорта Сардар Валлабхай Патель в Гуджарате в Ахмедабаде, откуда он направлялся в Лондон.

По предварительным данным, на борту рейса находились 242 пассажира.

Ранее мы информировали, что 12 июня, в Индии произошла масштабная авиакатастрофа — разбился пассажирский самолет.

Впоследствии в сети появились кадры момента падения пассажирского самолета в Индии.

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