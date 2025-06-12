Падение самолета в Индии — были ли украинцы на борту

Авиакатастрофа в Индии — были ли украинцы на борту самолета
В четверг, 12 июня, в Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось более 200 пассажиров. В Министерстве иностранных дел заявили, что пребывание граждан Украины на борту этого самолета не подтверждается.
Об этом информируют Новини.LIVE.
Падение самолета в Индии — были ли там граждане Украины
В четверг, 12 июня, в Индии разбился пассажирский самолет с сотнями людей на борту. Как известно, самолет направлялся в Лондон.
В Министерстве иностранных дел Украины выяснили, что украинцев не было на борту этого самолета.
"Пребывание украинцев на борту Air India не подтверждается", — заявили в МИД.
Известно, что рейс Air India упал через несколько минут после вылета из международного аэропорта Сардар Валлабхай Патель в Гуджарате в Ахмедабаде, откуда он направлялся в Лондон.
По предварительным данным, на борту рейса находились 242 пассажира.
Ранее мы информировали, что 12 июня, в Индии произошла масштабная авиакатастрофа — разбился пассажирский самолет.
Впоследствии в сети появились кадры момента падения пассажирского самолета в Индии.
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