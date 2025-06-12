Авіатроща в Індії — скільки пасажирів літака загинули

Місце падіння літака. Фото: CISF

В Індії у четвер, 12 червня, розбився пасажирський літак, на борту якого перебували сотні людей. За словами комісара поліції міста Ахмадабад Г'янендра Сінгха Маліка, в авіатрощі ніхто не вижив.

Про це пише BBC.

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Passenger plane to London crashes near Ahmedabad Airport in India. pic.twitter.com/qagq11Dx97 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) June 12, 2025

Авіакатастрофа в Індії

"Схоже, що в авіакатастрофі ніхто не вижив", — зазначив представник поліції.

Відомо, що на борту літака, який прямував до Лондона, перебувало 242 людини разом з екіпажем.

Гасіння уламків літака. Фото: Reuters

Частина літака в будівлі. Фото: Reuters

Місце падіння літака. Фото: Reuters

Також видання пише, що літак впав у житловому районі з офісами, тому могли загинути ще "деякі місцеві жителі". Наразі точна кількість жертв авіатрощі встановлюється.

A tragic incident occurred at the BJMC hostel mess, where an Air India aircraft crashed .

Many of UG and PG residents lost their lives while having lunch at their mess.

Very sad and unfortunate incident of #planecrash ..Bhagwan shiv give strength to the victims and their… pic.twitter.com/XN4MdxYko5 — Dr.Monika Langeh (@drmonika_langeh) June 12, 2025

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що з'ясовують, чи були українці на борту літака, який сьогодні впав в Індії.

Згодом там уточнили, що серед пасажирів наявність українців не підтвердилася.