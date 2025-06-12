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Авіатроща в Індії — чи вдалося комусь вижити

12 червня 2025 17:16
Євгенія Брюховецька - редактор
Авіатроща в Індії — скільки пасажирів літака загинули
Місце падіння літака. Фото: CISF
Євгенія Брюховецька - редактор

В Індії у четвер, 12 червня, розбився пасажирський літак, на борту якого перебували сотні людей. За словами комісара поліції міста Ахмадабад Г'янендра Сінгха Маліка, в авіатрощі ніхто не вижив.

Про це пише BBC.

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 "Схоже, що в авіакатастрофі ніхто не вижив", — зазначив представник поліції.

Відомо, що на борту літака, який прямував до Лондона, перебувало 242 людини разом з екіпажем.

В авіакатастрофі в Індії загинули всі пасажири
Гасіння уламків літака. Фото: Reuters
Кількість загиблих внаслідок авіатрощі в Індії
Частина літака в будівлі. Фото: Reuters
Кількість жертв в авіакатастрофі в Індії 12 червня
Місце падіння літака. Фото: Reuters

Також видання пише, що літак впав у житловому районі з офісами, тому могли загинути ще "деякі місцеві жителі". Наразі точна кількість жертв авіатрощі встановлюється.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що з'ясовують, чи були українці на борту літака, який сьогодні впав в Індії.

Згодом там уточнили, що серед пасажирів наявність українців не підтвердилася.

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