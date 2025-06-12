Падіння літака в Індії — МЗС з'ясовує, чи були там українці

Авіакатастрофа в Індії — МЗС з'ясовує, чи були українці на борту
У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебувало понад 200 пасажирів. Наразі у Міністерстві закордонних справ України з'ясовують, чи були там українці.
Про це інформують Новини.LIVE.
Падіння літака в Індії — чи були на борту українці
У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак із сотнями людей на борту. Як відомо, літак прямував до Лондона.
Наразі у Міністерстві закордонних справ з'ясовують, чи перебували на бору цього літака громадяни України.
Повідомляється, що рейс Air India впав через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхай Патель у Гуджараті в Ахмедабаді, звідки він прямував до Лондона.
За попередніми даними, на борту рейсу перебували 242 пасажири.
Раніше ми інформували, що 12 червня, в Індії сталася масштабна авіакатастрофа — розбився пасажирський літак.
Згодом у мережі з'явилися кадри моменту падіння пасажирського літака в Індії.
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