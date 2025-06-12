Падіння літака в Індії — МЗС з'ясовує, чи були там українці

Наслідки авіакатастрофи в Індії. Фото: Reuters

У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебувало понад 200 пасажирів. Наразі у Міністерстві закордонних справ України з'ясовують, чи були там українці.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Падіння літака в Індії — чи були на борту українці

У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак із сотнями людей на борту. Як відомо, літак прямував до Лондона.

Наразі у Міністерстві закордонних справ з'ясовують, чи перебували на бору цього літака громадяни України.

Повідомляється, що рейс Air India впав через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхай Патель у Гуджараті в Ахмедабаді, звідки він прямував до Лондона.

За попередніми даними, на борту рейсу перебували 242 пасажири.

Раніше ми інформували, що 12 червня, в Індії сталася масштабна авіакатастрофа — розбився пасажирський літак.

Згодом у мережі з'явилися кадри моменту падіння пасажирського літака в Індії.