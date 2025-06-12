Падение самолета в Индии — МИД выясняет, были ли там украинцы

Последствия авиакатастрофы в Индии. Фото: Reuters

В четверг, 12 июня, в Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось более 200 пассажиров. Сейчас в Министерстве иностранных дел Украины выясняют, были ли там украинцы.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Падение самолета в Индии — были ли на борту украинцы

В четверг, 12 июня, в Индии разбился пассажирский самолет с сотнями людей на борту. Как известно, самолет направлялся в Лондон.

Сейчас в Министерстве иностранных дел выясняют, находились ли на борту этого самолета граждане Украины.

Сообщается, что рейс Air India упал через несколько минут после вылета из международного аэропорта Сардар Валлабхай Патель в Гуджарате в Ахмедабаде, откуда он направлялся в Лондон.

По предварительным данным, на борту рейса находились 242 пассажира.

Ранее мы информировали, что 12 июня, в Индии произошла масштабная авиакатастрофа — разбился пассажирский самолет.

Впоследствии в сети появились кадры момента падения пассажирского самолета в Индии.