Авиакатастрофа в Индии - сколько пассажиров самолета погибли

Авиакатастрофа в Индии — удалось ли кому-то выжить
В Индии в четверг, 12 июня, разбился пассажирский самолет, на борту которого находились сотни людей. По словам комиссара полиции города Ахмадабад Гьянендра Сингха Малика, в авиакатастрофе никто не выжил.
Об этом пишет BBC.
Пассажирский самолет в Лондон разбивается возле аэропорта Ахмедабада в Индии. pic.twitter.com/qagq11Dx97- non aesthetic things (@PicturesFoIder) 12 июня 2025 года
Авиакатастрофа в Индии
"Похоже, что в авиакатастрофе никто не выжил", — отметил представитель полиции.
Известно, что на борту самолета, который направлялся в Лондон, находилось 242 человека вместе с экипажем.
Также издание пишет, что самолет упал в жилом районе с офисами, поэтому могли погибнуть еще "некоторые местные жители". Сейчас точное количество жертв авиакатастрофы устанавливается.
Трагический инцидент произошел в столовой общежития BJMC, где разбился самолет Air India .- Dr.Monika Langeh (@drmonika_langeh) 12 июня 2025 года
Многие жители UG и PG погибли во время обеда в своей столовой.
Очень печальный и печальный инцидент #planecrash..Bhagwan shiv дать силы жертвам и их... pic.twitter.com/XN4MdxYko5
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что выясняют, были ли украинцы на борту самолета, который сегодня упал в Индии.
Позже там уточнили, что среди пассажиров наличие украинцев не подтвердилось.
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