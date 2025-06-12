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Авиакатастрофа в Индии — удалось ли кому-то выжить

12 июня 2025 17:16
Евгения Брюховецкая - редактор
Авиакатастрофа в Индии - сколько пассажиров самолета погибли
Место падения самолета. Фото: CISF
Евгения Брюховецкая - редактор

В Индии в четверг, 12 июня, разбился пассажирский самолет, на борту которого находились сотни людей. По словам комиссара полиции города Ахмадабад Гьянендра Сингха Малика, в авиакатастрофе никто не выжил.

Об этом пишет BBC.

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"Похоже, что в авиакатастрофе никто не выжил", — отметил представитель полиции.

Известно, что на борту самолета, который направлялся в Лондон, находилось 242 человека вместе с экипажем.

В авіакатастрофі в Індії загинули всі пасажири
Тушение обломков самолета. Фото: Reuters
Кількість загиблих внаслідок авіатрощі в Індії
Часть самолета в здании. Фото: Reuters
Кількість жертв в авіакатастрофі в Індії 12 червня
Место падения самолета. Фото: Reuters

Также издание пишет, что самолет упал в жилом районе с офисами, поэтому могли погибнуть еще "некоторые местные жители". Сейчас точное количество жертв авиакатастрофы устанавливается.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сообщали,  что выясняют, были ли украинцы на борту самолета, который сегодня упал в Индии.

Позже там уточнили, что среди пассажиров наличие украинцев не подтвердилось.

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