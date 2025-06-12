Авиакатастрофа в Индии - сколько пассажиров самолета погибли

Место падения самолета. Фото: CISF

В Индии в четверг, 12 июня, разбился пассажирский самолет, на борту которого находились сотни людей. По словам комиссара полиции города Ахмадабад Гьянендра Сингха Малика, в авиакатастрофе никто не выжил.

Об этом пишет BBC.

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Пассажирский самолет в Лондон разбивается возле аэропорта Ахмедабада в Индии. pic.twitter.com/qagq11Dx97 - non aesthetic things (@PicturesFoIder) 12 июня 2025 года

Авиакатастрофа в Индии

"Похоже, что в авиакатастрофе никто не выжил", — отметил представитель полиции.

Известно, что на борту самолета, который направлялся в Лондон, находилось 242 человека вместе с экипажем.

Тушение обломков самолета. Фото: Reuters

Часть самолета в здании. Фото: Reuters

Место падения самолета. Фото: Reuters

Также издание пишет, что самолет упал в жилом районе с офисами, поэтому могли погибнуть еще "некоторые местные жители". Сейчас точное количество жертв авиакатастрофы устанавливается.

Трагический инцидент произошел в столовой общежития BJMC, где разбился самолет Air India .

Многие жители UG и PG погибли во время обеда в своей столовой.

Очень печальный и печальный инцидент #planecrash..Bhagwan shiv дать силы жертвам и их... pic.twitter.com/XN4MdxYko5 - Dr.Monika Langeh (@drmonika_langeh) 12 июня 2025 года

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что выясняют, были ли украинцы на борту самолета, который сегодня упал в Индии.

Позже там уточнили, что среди пассажиров наличие украинцев не подтвердилось.