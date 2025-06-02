Зустріч у Стамбулі 2 червня — Умєров поговорив із Фіданом

Міністр оборони України Рустем Умєров (праворуч) та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Ілюстративне фото: x.com/MFATurkiye

Міністр оборони України Рустем Умєров, який очолює українську делегацію на переговорах із РФ, зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Лідери провели зустріч у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зустріч Умєрова з Фіданом у Стамбулі

Очільник української делегації зустрівся з Хаканом Фіданом у Стамбулі, їхня розмова вже завершилася. Зазначимо, що переговори між Україною та Росією ще не розпочалися.

Також ЗМІ повідомляли, що ймовірно саме міністр закордонних справ Туреччини очолить перемовини України та Росії. Також до них долучиться директор турецької розвідки Ібрагім Калин.

Представників від Великої Британії, Франці чи Німеччини на переговорах України та РФ немає.

Нагадаємо, що українська та російська делегації вже прибули на місце переговорів у Стамбулі. Зустріч мала відбутися об 13:00 за київським часом у палаці Чираган.

Водночас президент України Володимир Зеленський висловився щодо майбутніх перемовин з Росією. Він наголосив, що Україна чекає на конкретні рішення.

Пропонуємо слідкувати за головними подіями в рамках переговорів України та Росії в нашій онлайн-трансляції. Також журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець оперативно повідомляє про все з місця подій.