Переговори в Туреччині 2 червня — Росія прибула на зустріч

Російська делегація прибуває на місце зустрічі з Україною. Фото: скриншот

Російська делегація прибула на місце переговорів з Україною в понеділок, 2 червня. Зустріч відбудеться в Стамбулі о 13:00 в палаці Чираган.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із місця подій.

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Делегація Росії щойно прибула на зустріч з Україною. Кортеж росіян зафіксували журналісти, які зібралися перед палацом Чираган. Саме тут і відбудеться другий раунд переговорів.

Нагадаємо, що серед представників медіа в Стамбулі також чимало російських пропагандистів.

Раніше ми писали, що українська делегація вже прибула до Туреччини. На чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим представники України проведуть зустріч із Росією.

Також ми повідомляли, що РФ досі не надіслала Україні свій меморандум щодо закінчення війни. Натомість українські позиції вже давно відомі.