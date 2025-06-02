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Російська делегація прибула на переговори з Україною — відео

2 червня 2025 12:50
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Переговори в Туреччині 2 червня — Росія прибула на зустріч
Російська делегація прибуває на місце зустрічі з Україною. Фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Російська делегація прибула на місце переговорів з Україною в понеділок, 2 червня. Зустріч відбудеться в Стамбулі о 13:00 в палаці Чираган.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із місця подій.

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Делегація Росії щойно прибула на зустріч з Україною. Кортеж росіян зафіксували журналісти, які зібралися перед палацом Чираган. Саме тут і відбудеться другий раунд переговорів.

Нагадаємо, що серед представників медіа в Стамбулі також чимало російських пропагандистів.

Раніше ми писали, що українська делегація вже прибула до Туреччини. На чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим представники України проведуть зустріч із Росією.

Також ми повідомляли, що РФ досі не надіслала Україні свій меморандум щодо закінчення війни. Натомість українські позиції вже давно відомі.

Туреччина переговори війна в Україні Росія Стамбул
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