Переговоры в Турции 2 июня — Россия прибыла на встречу

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной — видео
Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной в понедельник, 2 июня. Встреча состоится в Стамбуле в 13:00 во дворце Чираган.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.
Россия прибыла на переговоры с Украиной
Делегация России только что прибыла на встречу с Украиной. Кортеж россиян зафиксировали журналисты, которые собрались перед дворцом Чираган. Именно здесь и состоится второй раунд переговоров.
Напомним, что среди представителей медиа в Стамбуле также немало российских пропагандистов.
Ранее мы писали, что украинская делегация уже прибыла в Турцию. Во главе с министром обороны Рустемом Умеровым представители Украины проведут встречу с Россией.
Также мы сообщали, что РФ до сих пор не прислала Украине свой меморандум об окончании войны. Зато украинские позиции уже давно известны.
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