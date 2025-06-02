Переговоры в Турции 2 июня — Россия прибыла на встречу

Российская делегация прибывает на место встречи с Украиной. Фото: скриншот

Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной в понедельник, 2 июня. Встреча состоится в Стамбуле в 13:00 во дворце Чираган.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

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Делегация России только что прибыла на встречу с Украиной. Кортеж россиян зафиксировали журналисты, которые собрались перед дворцом Чираган. Именно здесь и состоится второй раунд переговоров.

Напомним, что среди представителей медиа в Стамбуле также немало российских пропагандистов.

Ранее мы писали, что украинская делегация уже прибыла в Турцию. Во главе с министром обороны Рустемом Умеровым представители Украины проведут встречу с Россией.

Также мы сообщали, что РФ до сих пор не прислала Украине свой меморандум об окончании войны. Зато украинские позиции уже давно известны.