Встреча в Стамбуле 2 июня — Умеров поговорил с Фиданом

Министр обороны Украины Рустем Умеров (справа) и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Иллюстративное фото: x.com/MFATurkiye

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах с РФ, встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Лидеры провели встречу в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Глава украинской делегации встретился с Хаканом Фиданом в Стамбуле, их разговор уже завершился. Отметим, что переговоры между Украиной и Россией еще не начались.

Также СМИ сообщали, что вероятно именно министр иностранных дел Турции возглавит переговоры Украины и России. Также к ним присоединится директор турецкой разведки Ибрагим Калын.

Представителей от Великобритании, Франции или Германии на переговорах Украины и РФ нет.

Напомним, что украинская и российская делегации уже прибыли на место переговоров в Стамбуле. Встреча должна была состояться в 13:00 по киевскому времени во дворце Чираган.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно будущих переговоров с Россией. Он отметил, что Украина ждет конкретных решений.

Предлагаем следить за главными событиями в рамках переговоров Украины и России в нашей онлайн-трансляции. Также журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец оперативно сообщает обо всем с места событий.