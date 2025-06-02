Встреча в Стамбуле 2 июня — Умеров поговорил с Фиданом

Умеров встретился с главой МИД Турции в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах с РФ, встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Лидеры провели встречу в Стамбуле в понедельник, 2 июня.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Встреча Умерова с Фиданом в Стамбуле
Глава украинской делегации встретился с Хаканом Фиданом в Стамбуле, их разговор уже завершился. Отметим, что переговоры между Украиной и Россией еще не начались.
Также СМИ сообщали, что вероятно именно министр иностранных дел Турции возглавит переговоры Украины и России. Также к ним присоединится директор турецкой разведки Ибрагим Калын.
Представителей от Великобритании, Франции или Германии на переговорах Украины и РФ нет.
Напомним, что украинская и российская делегации уже прибыли на место переговоров в Стамбуле. Встреча должна была состояться в 13:00 по киевскому времени во дворце Чираган.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно будущих переговоров с Россией. Он отметил, что Украина ждет конкретных решений.
Предлагаем следить за главными событиями в рамках переговоров Украины и России в нашей онлайн-трансляции. Также журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец оперативно сообщает обо всем с места событий.
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