Делегації України та Туреччини вже прибули у Стамбул на переговори

Делегації України та Туреччини. Фото: скриншот з відео

У понеділок, 2 червня, відбудуться перемовини між українською та російською делегаціями. Як відомо, делегації України та Туреччини вже прибули до палацу Чираган у Стамбулі, де й відбуватиметься зустріч.

Про це інформує кореспондентка Новини.LIVE, яка перебуває на місці події.

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Раніше ми інформували, що російська делегація прибула на місце переговорів з Україною в понеділок, 2 червня.

Також ми повідомляли, що міністр оборони України Рустем Умєров прибув до Стамбулу на переговори з Росією.