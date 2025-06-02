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Делегації України та Туреччини прибули на місце перемовин — відео

2 червня 2025 13:01
Євтушенко Аліна - редактор
Делегації України та Туреччини вже прибули у Стамбул на переговори
Делегації України та Туреччини. Фото: скриншот з відео
Євтушенко Аліна - редактор

У понеділок, 2 червня, відбудуться перемовини між українською та російською делегаціями. Як відомо, делегації України та Туреччини вже прибули до палацу Чираган у Стамбулі, де й відбуватиметься зустріч.

Про це інформує кореспондентка Новини.LIVE, яка перебуває на місці події.

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Раніше ми інформували, що російська делегація прибула на місце переговорів з Україною в понеділок, 2 червня.

Також ми повідомляли, що міністр оборони України Рустем Умєров прибув до Стамбулу на переговори з Росією.

Туреччина переговори війна в Україні Росія Стамбул
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