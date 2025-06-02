Делегации Украины и Турции уже прибыли в Стамбул на переговоры

Делегации Украины и Турции. Фото: скриншот из видео

В понедельник, 2 июня, состоятся переговоры между украинской и российской делегациями. Как известно, делегации Украины и Турции уже прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где и будет происходить встреча.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая находится на месте события.

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Переговоры в Стамбуле — делегация Украины прибыла на место встречи

В понедельник, 2 июня, делегации Украины и Турции прибыли во дворец Чираган в Стамбуле на переговоры с российской делегацией.

Ожидается, что стороны обсудят то, как должна закончиться полномасштабная война.

Начало второго раунда переговоров между Украиной и Россией запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Также ожидается, что Украина и Россия во время переговоров официально представят собственные меморандумы, в которых зафиксированы условия завершения войны.

Заметим, что Украина накануне уже передала России собственный документ. Тем временем Россия отказалась это делать.

Ранее мы информировали, что российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной в понедельник, 2 июня.

Также мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Стамбул на переговоры с Россией.