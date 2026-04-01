Умєров обговорив в Туреччині мир та повернення полонених українців

Рустем Умєров і Хакан Фідан. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретар РНБО Рустем Умєров відвідав Туреччину з робочим візитом провів низку зустрічей з керівництвом цієї країни. Сторони обговорювали мирний трек та повернення полоненних українців з Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Ради національної безпеки та оборони України.

Що обговорив секретар РНБО з керівництвом Туреччини

За словами Умєрова, він мав розмови з главою Міноборони Яшаром Гюлером, очільником МЗС Хаканом Фіданом, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та радником президента Ердогана з питань зовнішньої політики Акіфом Чагатаєм Киличем.

"Говорили про безпекову ситуацію, перебіг переговорного процесу та координацію подальших кроків щодо спільних загроз. Також обговорили спільні проєкти у сфері регіональної безпеки", — пише Умєров.

Окремий акцент був на гуманітарному треку. Зокрема, це питання повернення українських військовополонених і цивільних, що залишається постійним пріоритетом України.

Читайте також:

"Скоординували підходи до подальшої взаємодії. Туреччина відіграє важливу роль як партнер і майданчик для діалогу", — резюмував секретар РНБО.

Рустем Умеров и Хакан Фидан. Фото: t.me/umerov_rustem

Як повідомляло Новини.LIVE, вчора президент Володимир Зеленський анонсував, що Україна та США проведуть онлайн-розмову щодо мирного процесу. Зокрема, в планах обговорити терміни можливої тристоронньої зустрічі.

Також Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив, що ідея виходу України з Донбасу в обмін на гарантії — це фактично ультиматум Росії.