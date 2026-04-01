Умеров обсудил в Турции мир и возвращение пленных украинцев

Рустем Умєров и Хакан Фідан. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретарь СНБО Рустем Умеров посетил Турцию с рабочим визитом и провел ряд встреч с руководством этой страны. Стороны обсуждали мирный трек и возвращение пленных украинцев из России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что обсудил секретарь СНБО с руководством Турции

По словам Умерова, он имел разговоры с главой Минобороны Яшаром Гюлером, главой МИД Хаканом Фиданом, главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калином и советником президента Эрдогана по вопросам внешней политики Акифом Чагатаем Кылычем.

"Говорили о ситуации с безопасностью, ходе переговорного процесса и координации дальнейших шагов по общим угрозам. Также обсудили совместные проекты в сфере региональной безопасности", — пишет Умеров.

Отдельный акцент был на гуманитарном треке. В частности, это вопрос возвращения украинских военнопленных и гражданских, что остается постоянным приоритетом Украины.

"Скоординировали подходы к дальнейшему взаимодействию. Турция играет важную роль как партнер и площадка для диалога", — резюмировал секретарь СНБО.

Как сообщало Новини.LIVE, вчера президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина и США проведут онлайн-разговор относительно мирного процесса. В частности, в планах обсудить сроки возможной трехсторонней встречи.

Также Зеленский в интервью NBC News заявил, что идея выхода Украины из Донбасса в обмен на гарантии — это фактически ультиматум России.