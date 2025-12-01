Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Умєров летить до Франції на зустріч із Зеленським, — ЗМІ

Умєров летить до Франції на зустріч із Зеленським, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 11:33
Умєров зустрінеться із Зеленським у Франції — що обговорять
Володимир Зеленський та Рустем Умєров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров у понеділок, 1 грудня, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським у Парижі. Він надасть йому подробиці про переговори з американською стороною у Флориді.

Про це повідомляє Axios.

Реклама
Читайте також:

Умєров зустрінеться із Зеленським у Парижі

Сьогодні у Франції з візитом перебувають Зеленський разом з першою леді. Там він зустрінеться із Умєровим, який розповість деталі щодо переговорів зі США. Крім того, 1 грудня спецпосланець США Стів Віткофф летить до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Головне питання полягає в тому, яка позиція росіян і чи їхні наміри справжні. Подивимося, що Віткофф принесе з Москви", — каже український чиновник.

Видання пише, що переговори США та України у Флориді були зосереджені на питанні "лінії територіального контролю".

Зустріч була "складною" та "напруженою", але продуктивною.

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський разом з Оленою Зеленської прибув у Францію. Там лідер України проведе декілька зустрічей.

Крім того, українська делегація наполягає на необхідності зустрічі Зеленського з Трампом.

Володимир Зеленський Франція переговори Україна Рустем Умєров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації