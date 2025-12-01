Умєров зустрінеться із Зеленським у Франції — що обговорять

Умєров летить до Франції на зустріч із Зеленським, — ЗМІ
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров у понеділок, 1 грудня, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським у Парижі. Він надасть йому подробиці про переговори з американською стороною у Флориді.
Про це повідомляє Axios.
Умєров зустрінеться із Зеленським у Парижі
Сьогодні у Франції з візитом перебувають Зеленський разом з першою леді. Там він зустрінеться із Умєровим, який розповість деталі щодо переговорів зі США. Крім того, 1 грудня спецпосланець США Стів Віткофф летить до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
"Головне питання полягає в тому, яка позиція росіян і чи їхні наміри справжні. Подивимося, що Віткофф принесе з Москви", — каже український чиновник.
Видання пише, що переговори США та України у Флориді були зосереджені на питанні "лінії територіального контролю".
Зустріч була "складною" та "напруженою", але продуктивною.
Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський разом з Оленою Зеленської прибув у Францію. Там лідер України проведе декілька зустрічей.
Крім того, українська делегація наполягає на необхідності зустрічі Зеленського з Трампом.
Читайте Новини.LIVE!