Главная Новости дня

Умеров летит во Францию на встречу с Зеленским, — СМИ

Ua en ru
Дата публикации 1 декабря 2025 11:33
Умеров встретится с Зеленским во Франции — что обсудят
Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в понедельник, 1 декабря, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже. Он предоставит ему подробности о переговорах с американской стороной во Флориде.

Об этом сообщает Axios.

Читайте также:

Умеров встретится с Зеленским в Париже

Сегодня во Франции с визитом находятся Зеленский вместе с первой леди. Там он встретится с Умеровым, который расскажет детали относительно переговоров с США. Кроме того, 1 декабря спецпосланник США Стив Уиткофф летит в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Главный вопрос заключается в том, какова позиция россиян и настоящие ли их намерения. Посмотрим, что Уиткофф принесет из Москвы", — говорит украинский чиновник.

Издание пишет, что переговоры США и Украины во Флориде были сосредоточены на вопросе "линии территориального контроля".

Встреча была "сложной" и "напряженной", но продуктивной.

Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский вместе с Еленой Зеленской прибыл во Францию. Там лидер Украины проведет несколько встреч.

Кроме того, украинская делегация настаивает на необходимости встречи Зеленского с Трампом.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
