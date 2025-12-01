Украина настаивает на встрече Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пока неизвестно, где и когда состоится следующий раунд переговоров по мирному соглашению Соединенных Штатов Америки для завершения войны в Украине. В то же время контакты между странами не прекращаются. Кроме того, Украина настаивает на встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в понедельник, 1 декабря.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского и Трампа

Собеседник издания отметил, что рабочие контакты не прекращаются даже между встречами.

"То есть то, что мы встретились в Женеве и сейчас встретились во Флориде, не означает, что в промежутке не было рабочих контактов. Они есть постоянно", — говорит он.

На переговорах Украина подчеркивала важность встречи Зеленского и Трампа, чтобы определить следующие шаги на уровне лидеров.

"Мы хотим донести, что для нас важно не просто встретиться для освящения соглашения. А есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой. Будем надеяться, что это мнение будет услышано", — добавляет источник.

Напомним, Трамп оценил переговоры США и Украины во Флориде. По его словам, они продвигаются хорошо.

Ранее СМИ сообщали, что новую версию мирного плана США по Украине держат в строгой тайне.