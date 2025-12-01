Україна наполягає на зустрічі Зеленського з Трампом

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наразі невідомо, де і коли відбудеться наступний раунд переговорів щодо мирної угоди Сполучених Штатів Америки для завершення війни в Україні. Водночас контакти між країнами не припиняються. Крім того, Україна наполягає на зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело у понеділок, 1 грудня.

Зустріч Зеленського і Трампа

Співрозмовник видання зазначив, що робочі контакти не припиняються навіть між зустрічами.

"Тобто те, що ми зустрілися в Женеві і зараз зустрілися в Флориді, не означає, що в проміжку не було робочих контактів. Вони є постійно", — каже він.

На переговорах Україна наголошувала на важливості зустрічі Зеленського та Трампа, аби визначити наступні кроки на рівні лідерів.

"Ми хочемо донести, що для нас важливо не просто зустрітися для освячення угоди. А є деякі речі, які президент України вважає за необхідними поговорити зі своїм американським колегою. Будемо сподіватися, що ця думка буде почута", — додає джерело.

Нагадаємо, Трамп оцінив переговори США та України у Флориді. За його словами, вони просуваються добре.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нову версію мирного плану США щодо України тримають у суворій таємниці.