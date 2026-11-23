Жінка стоїть на вулиці під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 листопада, погода в Україні буде нестійкою через вплив південного циклону. У більшості регіонів прогнозують опади, причому в одних областях дощитиме, а в інших випадатиме сніг. Синоптики також попереджають про сильний вітер, ожеледицю та налипання мокрого снігу на дорогах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Ігоря Кібальчича.

Реклама

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Де випадуть сильні опади

За прогнозом Укргідрометцентру, вночі невеликий сніг пройшов у північних областях та на Вінниччині, а в Карпатах сніжило. На півдні та Кіровоградщині пройшли невеликі дощі. Проте удень опади посиляться. У більшості південних областей прогнозують значні дощі, а в центральних регіонах і на Харківщині дощ змішуватиметься з мокрим снігом. Місцями він налипатиме на дерева та інші поверхні. На сході очікується помірний дощ, на решті території подекуди пройде невеликий сніг.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях може утворитися сніговий покрив заввишки від 2 до 8 сантиметрів. У Карпатах снігу побільшає, а на окремих ділянках доріг виникне ожеледиця.

Якою буде температура повітря

За даними Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від -4 до +2 °C, а вдень повітря прогріється до 0...+5 °C. На півдні буде тепліше: вночі +3...+8 °C, удень +7...+12 °C. У Карпатах упродовж доби очікується -6...-1 °C. Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с. Удень у південних, центральних, крім Вінниччини, та східних областях пориви сягатимуть 20 м/с.

Читайте також:

Карта температури повітря 23 листопада. Фото: Meteopost

Прогноз синоптика Ігоря Кібальчича

За прогнозом Ігоря Кібальчича, південний циклон несе в Україну контрастну погоду. На заході та півночі переважатимуть сніг і мокрий сніг, тоді як на решті території випадатимуть дощі. У південних і східних областях, а також на Дніпропетровщині місцями очікуються сильні дощі. У Криму можливі грози.

Синоптик прогнозує у західних і північних регіонах від -2 до +3 °C протягом доби. На решті території температура становитиме +4...+9 °C, а на півдні та в Криму повітря прогріється до +9...+14 °C. За його прогнозом, уночі вітер буде змінних напрямків, а вдень переважатиме північний та північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. На півдні пориви місцями сягатимуть 20 м/с.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на наступний тиждень. У перші дні погоду визначатиме південний циклон, згодом його змінить антициклон. Через надходження холодного арктичного повітря зі Скандинавії температура помітно знизиться.

Крім того, кліматологиня Віра Балабух прогнозує, що зима 2026–2027 років в Україні буде на 1–2 °С теплішою за кліматичну норму, а кількість опадів може перевищити її на 20–40%. Через переважання теплого атлантичного повітря опади часто випадатимуть у вигляді дощу та мокрого снігу, тому стійкий сніговий покрив малоймовірний. Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині, а найнижчі — на північному сході й у високогір’ї Карпат. Найбільша ймовірність морозів і снігу припадає на січень, тоді як грудень і лютий можуть бути м’якшими.