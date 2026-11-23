Женщина стоит на улице во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 ноября, погода в Украине будет нестабильной из-за влияния южного циклона. В большинстве регионов прогнозируются осадки, причем в одних областях будут идти дожди, а в других — выпадать снег. Синоптики также предупреждают о сильном ветре, гололеде и налипании мокрого снега на дорогах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Игоря Кибальчича.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 23 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Где ожидаются сильные осадки

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью в северных областях и в Винницкой области шел небольшой снег, а в Карпатах шёл снег. На юге и в Кировоградской области прошли небольшие дожди. Однако днем осадки усилятся. В большинстве южных областей прогнозируются значительные дожди, а в центральных регионах и в Харьковской области дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Местами он будет налипать на деревья и другие поверхности. На востоке ожидается умеренный дождь, на остальной территории местами пройдет небольшой снег.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях может образоваться снежный покров высотой от 2 до 8 сантиметров. В Карпатах снега станет больше, а на отдельных участках дорог возникнет гололед.

Какой будет температура воздуха

По данным Укргидрометцентра, ночью температура составит от -4 до +2 °C, а днем воздух прогреется до 0...+5 °C. На юге будет теплее: ночью +3...+8 °C, днем +7...+12 °C. В Карпатах в течение суток ожидается -6...-1 °C. Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с. Днём в южных, центральных (кроме Винницкой) и восточных областях порывы будут достигать 20 м/с.

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Карта температуры воздуха 23 ноября. Фото: Meteopost

Прогноз синоптика Игоря Кибальчича

По прогнозу Игоря Кибальчича, южный циклон принесет в Украину контрастную погоду. На западе и севере будут преобладать снег и мокрый снег, тогда как на остальной территории будут идти дожди. В южных и восточных областях, а также в Днепропетровской области местами ожидаются сильные дожди. В Крыму возможны грозы.

Синоптик прогнозирует в западных и северных регионах от -2 до +3 °C в течение суток. На остальной территории температура составит +4...+9 °C, а на юге и в Крыму воздух прогреется до +9...+14 °C. По его прогнозу, ночью ветер будет переменного направления, а днем будет преобладать северный и северо-западный со скоростью 7–12 м/с. На юге порывы местами будут достигать 20 м/с.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на следующую неделю. В первые дни погоду будет определять южный циклон, впоследствии его сменит антициклон. Из-за притока холодного арктического воздуха из Скандинавии температура заметно снизится.

Кроме того, климатолог Вера Балабух прогнозирует, что зима 2026–2027 годов в Украине будет на 1–2 °С теплее климатической нормы, а количество осадков может превысить её на 20–40%. Из-за преобладания тёплого атлантического воздуха осадки будут часто выпадать в виде дождя и мокрого снега, поэтому устойчивый снежный покров маловероятен. Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, в Закарпатье, Кировоградской и Днепропетровской областях, а самые низкие — на северо-востоке и в высокогорье Карпат. Наибольшая вероятность морозов и снега приходится на январь, тогда как декабрь и февраль могут быть более мягкими.