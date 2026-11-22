Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у понеділок, 23 листопада, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади у багатьох областях. Водночас подекуди температура повітря зросте до +14 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 23 листопада від Укргідрометцентру

Вночі у північних та Вінницькій областях невеликий, а в Карпатах помірний сніг. У більшості південних та Кіровоградській областях невеликий дощ. Вдень у більшості південних областей значний дощ, а в більшості центральних та Харківській дощ з мокрим снігом, місцями можливе налипання мокрого снігу. На решті території подекуди невеликий сніг, а на сході помірний дощ.

Погода в Україні 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях утворення, а в Карпатах — приріст снігового покриву висотою 2-8 сантиметрів, а на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях пориви вітру до 20 метрів на секунду.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +2...-4 °С, вдень 0...+5 °С, на півдні вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12, у Карпатах упродовж доби -1...-6 °С.

Прогноз погоди на завтра від синоптика Ігоря Кібальчича

Під впливом південного циклону у більшості областей України буде нестійка та контрастна погода.

Карта температури повітря 23 листопада. Фото: Meteopost

У багатьох регіонів очікуються дощі, а на заході та півночі країни — переважно сніг і мокрий сніг. Вдень у південних, східних областях та на Дніпропетровщині місцями пройдуть сильні дощі, а в Криму можливі грози.

Вночі вітер змінних напрямків, вдень північний та північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, у південній частині подекуди пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря в західних та північних областях упродовж доби -2...+3 °С, на решті території +4...+9 °С, у південній частині та Криму +9...+14 °С.

Як писали Новини.LIVE, 22 листопада у багатьох західних областях йшов сніг. Зокрема, йдеться про Рівненщину, Львівщину, Тернопільщину та Івано-Франківщину.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на наступний тиждень. У перші дні погоду визначатиме південний циклон, згодом його змінить антициклон. Через надходження холодного арктичного повітря зі Скандинавії температура помітно знизиться.