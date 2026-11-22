Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в понедельник, 23 ноября, ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках во многих областях. При этом местами температура воздуха поднимется до +14 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 23 ноября от Укргидрометцентра

Ночью в северных и Винницкой областях небольшой, а в Карпатах умеренный снег. В большинстве южных и Кировоградской областях небольшой дождь. Днем в большинстве южных областей — сильный дождь, а в большинстве центральных и Харьковской — дождь с мокрым снегом, местами возможно налипание мокрого снега. На остальной территории местами небольшой снег, а на востоке — умеренный дождь.

Погода в Украине 23 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях ожидается образование, а в Карпатах — прирост снежного покрова высотой 2-8 сантиметров, а на дорогах местами гололед.

Ветер преимущественно юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем в южных, центральных (кроме Винницкой) и восточных областях порывы ветра до 20 метров в секунду.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 23 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +2...-4 °С, днём 0...+5 °С, на юге ночью +3...+8 °С, днём +7...+12, в Карпатах в течение суток -1...-6 °С.

Прогноз погоды на завтра от синоптика Игоря Кибальчича

Под влиянием южного циклона в большинстве областей Украины будет нестабильная и контрастная погода.

Карта температуры воздуха 23 ноября. Фото: Meteopost

Во многих регионах ожидаются дожди, а на западе и севере страны — преимущественно снег и мокрый снег. Днем в южных, восточных областях и в Днепропетровской области местами пройдут сильные дожди, а в Крыму возможны грозы.

Ночью ветер переменных направлений, днем северный и северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, в южной части местами порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в западных и северных областях в течение суток составит -2...+3 °С, на остальной территории +4...+9 °С, в южной части и Крыму +9...+14 °С.

Как писали Новини.LIVE, 22 ноября во многих западных областях шел снег. В частности, речь идет о Ровенской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине на следующую неделю. В первые дни погоду будет определять южный циклон, впоследствии его сменит антициклон. Из-за притока холодного арктического воздуха из Скандинавии температура заметно снизится.