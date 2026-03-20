Українці втрачають терпіння до війни: скільки готові чекати перемоги

Жінка у Запоріжжі дивиться на руйнування від обстрілу. Фото: REUTERS/Stringer

Готовність українців терпіти війну стільки, скільки буде потрібно після різкого зимового просідання не обвалилася ще нижче, але й не повернулася до рівня початку року. У березні 2026 року на опитування "так" відповіли 54% респондентів, тоді як наприкінці січня таких було 65%, а в середині лютого — 52%.

Про це свідчать дані опитування КМІС, повідомляє Новини.LIVE.

Березневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 54% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 28% кажуть про значно коротший період — їм терпіння вистачить лише на декілька місяців або пів року.

Порівняно з попередніми хвилями опитування, показник суттєво знизився. Наприкінці січня так відповідали 65% респондентів, у середині лютого — 52%. У березні КМІС зафіксував збереження негативної динаміки, але без нового погіршення.

Результати опитування КМІС. Фото: скриншот КМІС

Найпомітніше просідання відбулося серед тих, хто допускає обмін контролю над Донецькою областю на гарантії безпеки. Серед тих, хто легко погоджується на такий варіант, частка готових терпіти війну стільки, скільки треба, знизилася з 38% у січні до 26% у березні. Серед тих, хто вважає це важкою, але прийнятною умовою, — з 58% до 35%. Серед тих, хто не зміг визначитися, — з 52% до 25%.

Натомість серед людей, які категорично не приймають такий сценарій, зміни виявилися меншими: показник знизився з 74% до 67%.

Результати опитування. Фото: скриншо КМІС

У КМІС припускають, що найсильніше просіла саме та частина суспільства, яка мала вищі очікування від можливого переговорного прогресу. Соціологи також не виключають впливу інших чинників — пригніченого емоційного стану в лютому, надскладної ситуації в енергетиці, невиправданих очікувань від реакції Заходу та загального погіршення ситуації міжнародного фону через війну США з Іраном.

