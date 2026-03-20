Головна Новини дня Українці втрачають терпіння до війни: 54% готові чекати перемоги

Українці втрачають терпіння до війни: 54% готові чекати перемоги

Дата публікації: 20 березня 2026 14:58
Українці втрачають терпіння до війни: скільки готові чекати перемоги
Жінка у Запоріжжі дивиться на руйнування від обстрілу. Фото: REUTERS/Stringer

Готовність українців терпіти війну стільки, скільки буде потрібно після різкого зимового просідання не обвалилася ще нижче, але й не повернулася до рівня початку року. У березні 2026 року на опитування "так" відповіли 54% респондентів, тоді як наприкінці січня таких було 65%, а в середині лютого — 52%.

Про це свідчать дані опитування КМІС, повідомляє Новини.LIVE.

Готовність довго терпіти війну найбільше впала в чутливих до переговорів групах

Березневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 54% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 28% кажуть про значно коротший період — їм терпіння вистачить лише на декілька місяців або пів року.

Порівняно з попередніми хвилями опитування, показник суттєво знизився. Наприкінці січня так відповідали 65% респондентів, у середині лютого — 52%. У березні КМІС зафіксував збереження негативної динаміки, але без нового погіршення.

Опитування КМІС
Результати опитування КМІС. Фото: скриншот КМІС

Найпомітніше просідання відбулося серед тих, хто допускає обмін контролю над Донецькою областю на гарантії безпеки. Серед тих, хто легко погоджується на такий варіант, частка готових терпіти війну стільки, скільки треба, знизилася з 38% у січні до 26% у березні. Серед тих, хто вважає це важкою, але прийнятною умовою, — з 58% до 35%. Серед тих, хто не зміг визначитися, — з 52% до 25%.

Натомість серед людей, які категорично не приймають такий сценарій, зміни виявилися меншими: показник знизився з 74% до 67%.

Скільки людей за мир на будь яких умовах
Результати опитування. Фото: скриншо КМІС

У КМІС припускають, що найсильніше просіла саме та частина суспільства, яка мала вищі очікування від можливого переговорного прогресу. Соціологи також не виключають впливу інших чинників — пригніченого емоційного стану в лютому, надскладної ситуації в енергетиці, невиправданих очікувань від реакції Заходу та загального погіршення ситуації міжнародного фону через війну США з Іраном.

Також в Україні хочуть перевірити рівень доходів громадян. У Держстаті повідомили подробиці, як саме це буде відбуватися.

У лютому також високий відсоток опитаних українців висловлювалися за удари по Росії та різко критикували атаки на цивільні об'єкти.

Тим часом в Росії у грудні 2025 року за результатами опитування відсоток росіян, які підтримують війну проти України, все ще був високим. Втім статистика показала, що громадяни все менше виступають за бойові дії.

українці опитування війна в Україні соцопитування КМІС
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
