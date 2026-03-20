Украинцы теряют терпение к войне: сколько готовы ждать победы

Женщина в Запорожье смотрит на разрушения от обстрела. Фото: REUTERS/Stringer

Готовность украинцев терпеть войну столько, сколько потребуется после резкого зимнего проседания не обвалилась еще ниже, но и не вернулась к уровню начала года. В марте 2026 года на опрос "да" ответили 54% респондентов, тогда как в конце января таких было 65%, а в середине февраля — 52%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Готовность долго терпеть войну больше всего упала в чувствительных к переговорам группах

Мартовский опрос Киевского международного института социологии показал, что 54% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 28% говорят о значительно более коротком периоде — им терпения хватит лишь на несколько месяцев или полгода.

По сравнению с предыдущими волнами опроса, показатель существенно снизился. В конце января так отвечали 65% респондентов, в середине февраля — 52%. В марте КМИС зафиксировал сохранение негативной динамики, но без нового ухудшения.

Результаты опроса КМИС. Фото: скриншот КМИС

Самое заметное проседание произошло среди тех, кто допускает обмен контроля над Донецкой областью на гарантии безопасности. Среди тех, кто легко соглашается на такой вариант, доля готовых терпеть войну столько, сколько надо, снизилась с 38% в январе до 26% в марте. Среди тех, кто считает это тяжелым, но приемлемым условием, — с 58% до 35%. Среди тех, кто не смог определиться, — с 52% до 25%.

Зато среди людей, которые категорически не принимают такой сценарий, изменения оказались меньше: показатель снизился с 74% до 67%.

Результаты опроса. Фото: скриншот КМИС

В КМИС предполагают, что сильнее всего просела именно та часть общества, которая имела более высокие ожидания от возможного переговорного прогресса. Социологи также не исключают влияния других факторов - подавленного эмоционального состояния в феврале, сложнейшей ситуации в энергетике, неоправданных ожиданий от реакции Запада и общего ухудшения ситуации международного фона из-за войны США с Ираном.

Также в Украине хотят проверить уровень доходов граждан. В Госстате сообщили подробности, как именно это будет происходить.

В феврале также высокий процент опрошенных украинцев высказывались за удары по России и резко критиковали атаки на гражданские объекты.

Между тем в России в декабре 2025 года по результатам опроса процент россиян, поддерживающих войну против Украины, все еще был высоким. Впрочем статистика показала, что граждане все меньше выступают за боевые действия.