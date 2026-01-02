Відео
Дата публікації: 2 січня 2026 15:25
Територіальні поступки без визнання — скільки українців
Українці на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Більшість українців (58%) проти територіальних поступок Росії. Однак 39% громадян готові до заморожування лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною РФ.

Про це стало відомо з результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Читайте також:

Ставлення українців до поступок територіями без визнання

Результати опитування свідчать, що 50% українців категорично відкидають у випадку варіанту із заморожуванням лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Росії. Водночас 39% громадян готові до цього. 

Ставлення українців до поступок територіями без визнання
Результати опитувань про територіальні поступки. Фото: скриншот

Для порівняння, на початку жовтня 2025 року 56% відкидали такий варіант, а 35% готові були його підтримати. Аналітики зазначили, що готовність схвалити такий підхід зросла, хоча в травні-червні 2025 року вона була вищою, ніж зараз.

Водночас, якщо йдеться про офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то 58% українців проти. Тоді як 25% готові це прийняти. 

Нагадаємо, раніше про території України висловився Володимир Зеленський. За його словами, це принципові речі.

Водночас Axios повідомляв, що РФ згодна на припинення вогню, але є умова. У Москві вимагають контролю над усім Донбасом.

українці опитування окупація війна в Україні Росія мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
