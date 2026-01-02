Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Уступки территориями без признания — сколько украинцев готовы

Уступки территориями без признания — сколько украинцев готовы

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 15:25
Территориальные уступки без признания — сколько украинцев
Украинцы на улице. Фото: Новини.LIVE

Большинство украинцев (58%) против территориальных уступок России. Однако 39% граждан готовы к замораживанию линии фронта без официального признания никаких оккупированных территорий частью РФ.

Об этом стало известно из результатов опроса Киевского международного института социологии.

Реклама
Читайте также:

Отношение украинцев к уступкам территориями без признания

Результаты опроса свидетельствуют, что 50% украинцев категорически отвергают в случае варианта с замораживанием линии фронта без официального признания никаких оккупированных территорий частью России. В то же время 39% граждан готовы к этому.

Ставлення українців до поступок територіями без визнання
Результаты опросов о территориальных уступках. Фото: скриншот

Для сравнения, в начале октября 2025 года 56% отвергали такой вариант, а 35% готовы были его поддержать. Аналитики отметили, что готовность одобрить такой подход выросла, хотя в мае-июне 2025 года она была выше, чем сейчас.

В то же время, если речь идет об официальном признании отдельных территорий частью России, то 58% украинцев против. Тогда как 25% готовы это принять.

Напомним, ранее о территориях Украины высказался Владимир Зеленский. По его словам, это принципиальные вещи.

В то же время Axios сообщал, что РФ согласна на прекращение огня, но есть условие. В Москве требуют контроля над всем Донбассом.

украинцы опрос оккупация война в Украине Россия мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации