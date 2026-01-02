Территориальные уступки без признания — сколько украинцев

Украинцы на улице. Фото: Новини.LIVE

Большинство украинцев (58%) против территориальных уступок России. Однако 39% граждан готовы к замораживанию линии фронта без официального признания никаких оккупированных территорий частью РФ.

Об этом стало известно из результатов опроса Киевского международного института социологии.

Отношение украинцев к уступкам территориями без признания

Результаты опроса свидетельствуют, что 50% украинцев категорически отвергают в случае варианта с замораживанием линии фронта без официального признания никаких оккупированных территорий частью России. В то же время 39% граждан готовы к этому.

Результаты опросов о территориальных уступках. Фото: скриншот

Для сравнения, в начале октября 2025 года 56% отвергали такой вариант, а 35% готовы были его поддержать. Аналитики отметили, что готовность одобрить такой подход выросла, хотя в мае-июне 2025 года она была выше, чем сейчас.

В то же время, если речь идет об официальном признании отдельных территорий частью России, то 58% украинцев против. Тогда как 25% готовы это принять.

Напомним, ранее о территориях Украины высказался Владимир Зеленский. По его словам, это принципиальные вещи.

В то же время Axios сообщал, что РФ согласна на прекращение огня, но есть условие. В Москве требуют контроля над всем Донбассом.