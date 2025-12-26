Прекращение огня в Украине — Россия согласилась

Переговоры Украины и США. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Россияне согласны на прекращение огня для проведения референдума по территориальным уступкам Украины. Они требуют контроля над всем Донбассом.

Об этом пишет Axios.

При каких условиях РФ соглашается на прекращение огня

Издание отмечает, что большинство вопросов мирного плана уже согласованы, однако главной проблемой остается требование России контролировать весь Донбасс — включая не оккупированные сегодня территории.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что любые территориальные уступки должны быть утверждены на всеукраинском референдуме.

По словам высокопоставленного американского чиновника, россияне — которые ранее выступали против прекращения огня до окончательного заключения соглашения — согласились, что для проведения такого референдума нужно перемирие. Но хотя Украина хочет 60-дневного перемирия, россияне могут требовать более короткого периода.

Источник Axios также подтвердил, что Белый дом готов направить гарантию безопасности, подобную статье 5 Устава НАТО, в Сенат для ратификации.

Напомним, 15 декабря Мерц предложил России перемирие на Рождество. По его словам, "это может стать началом мира".

Однако в Кремле отвергли такое предложение и заявили, что видят в этом угрозу. В Москве подчеркнули, что не считают временные паузы в войне шагом к урегулированию конфликта.