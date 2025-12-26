Відео
Головна Новини дня РФ згодна на припинення вогню, але є умова, — Axios

РФ згодна на припинення вогню, але є умова, — Axios

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 20:32
Припинення вогню в Україні — Росія погодилась
Переговори України і США. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Росіяни згодні на припинення вогню для проведення референдуму щодо територіальних поступок України. Вони вимагають контролю над усім Донбасом.

Про це пише Axios. 

Читайте також:

За яких умов РФ погоджується на припинення вогню

Видання зазначає, що більшість питань мирного плану вже узгоджені, однак головною проблемою залишається вимога Росії контролювати увесь Донбас — включно з не окупованими сьогодні територіями. 

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що будь-які територіальні поступки мають бути затверджені на всеукраїнському референдумі. 

За словами високопоставленого американського чиновника, росіяни — які раніше виступали проти припинення вогню до остаточного укладення угоди — погодилися, що для проведення такого референдуму потрібне перемир'я. Але хоча Україна хоче 60-денного перемир'я, росіяни можуть вимагати коротшого періоду.

Джерело Axios також підтвердило, що Білий дім готовий направити гарантію безпеки, подібну до статті 5 Уставу НАТО, до Сенату для ратифікації.

Нагадаємо, 15 грудня Мерц запропонував Росії перемирʼя на Різдво. За його словами, "це може стати початком миру".

Однак у Кремлі відкинули таку пропозицію та заявили, що вбачають у цьому загрозу. У Москві наголосили, що не вважають тимчасові паузи у війні кроком до врегулювання конфлікту.

Україна перемир'я війна в Україні Росія мирний план припинення вогню
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
