Припинення вогню в Україні — Росія погодилась

Росіяни згодні на припинення вогню для проведення референдуму щодо територіальних поступок України. Вони вимагають контролю над усім Донбасом.

Про це пише Axios.

За яких умов РФ погоджується на припинення вогню

Видання зазначає, що більшість питань мирного плану вже узгоджені, однак головною проблемою залишається вимога Росії контролювати увесь Донбас — включно з не окупованими сьогодні територіями.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що будь-які територіальні поступки мають бути затверджені на всеукраїнському референдумі.

За словами високопоставленого американського чиновника, росіяни — які раніше виступали проти припинення вогню до остаточного укладення угоди — погодилися, що для проведення такого референдуму потрібне перемир'я. Але хоча Україна хоче 60-денного перемир'я, росіяни можуть вимагати коротшого періоду.

Джерело Axios також підтвердило, що Білий дім готовий направити гарантію безпеки, подібну до статті 5 Уставу НАТО, до Сенату для ратифікації.

Нагадаємо, 15 грудня Мерц запропонував Росії перемирʼя на Різдво. За його словами, "це може стати початком миру".

Однак у Кремлі відкинули таку пропозицію та заявили, що вбачають у цьому загрозу. У Москві наголосили, що не вважають тимчасові паузи у війні кроком до врегулювання конфлікту.