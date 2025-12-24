Росіяни все частіше виступають за мирні переговори — опитування

Росіянин дивиться звернення Путіна. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Підтримка дій Росії у війні проти України серед росіян упродовж останніх місяців почала помітно падати. Втім, навіть попри це, вагома частка росіян в опитуванні заявили, що вони досі за продовження бойових дій.

Про це йдеться в опитуванні російських соціологів "Левада-Центр".

Реклама

Читайте також:

Росіяни стали частіше задумуватися про мир

За результатами опитування, 73% респондентів заявили, що підтримують дії Збройні сили РФ: із них 42% висловили безумовну підтримку, ще 31% — радше підтримують. Водночас порівняно з травнем 2025 року цей показник зменшився на 7%.

Результати опитування. Фото: скриншот

Паралельно з цим зростає частка тих, хто не схвалює військові дії Росії в Україні. Наразі таких 18%: по 9% опитаних заявили, що категорично не підтримують або радше не підтримують дії армії. Із травня цей показник зріс на 5%, що свідчить про поступову зміну суспільних настроїв.

Результати опитування. Фото: скриншот

Примітно, що найвищий рівень підтримки війни фіксується серед чоловіків, людей старшого віку, а також мешканців малих і середніх міст.

Також значно вищу підтримку демонструють ті, хто позитивно оцінює ситуацію в країні та діяльність чинного президента Володимира Путіна, а також респонденти, які вважають телебачення основним і надійним джерелом інформації.

Натомість нижчий рівень підтримки війни був зафіксований серед жінок, молоді до 25 років і мешканців великих міст. Особливо різко показники падають серед тих, хто переконаний, що країна рухається неправильним шляхом, а також серед громадян, які не схвалюють діяльність чинного президента — у цих групах підтримка дій ЗС РФ суттєво нижча за середні значення.

Що росіяни думають про допомогу Трампа у мирних переговорах

Окремо респондентів запитували про перспективи мирного врегулювання за посередництва США. Половина опитаних, а саме 51%, заявили, що не вірять в успішність американських зусиль щодо досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Водночас 28% респондентів вважають, що така спроба може завершитися результативно.

Найбільше в успіх американського посередництва вірять молоді люди до 25 років, жителі міст середнього розміру та ті, хто загалом позитивно оцінює ситуацію в країні. Скепсис же переважає серед людей старшого віку, мешканців Москви та громадян, які вважають, що Росія рухається хибним шляхом.

Результати опитування. Фото: скриншот

На цьому тлі дедалі більше росіян виступають за перехід до мирних переговорів. Частка прихильників переговорного процесу за останні місяці зросла до 66% опитаних, що на 4% більше, ніж у жовтні 2025 року. Цей показник повторює максимальні значення, зафіксовані раніше в серпні, і свідчить про посилення запиту на припинення бойових дій.

Хто виступає за переговори найчастіше

Водночас кількість тих, хто вважає за необхідне продовжувати війну, скоротилася до 25%. Це найменший показник за весь період спостережень і на 5%, ніж було зафіксовано восени.

Ідею мирних переговорів найчастіше підтримують жінки, респонденти віком до 40 років, мешканці сільської місцевості та громадяни з нижчим рівнем освіти. Найвищі показники зафіксовані серед тих, хто негативно оцінює загальний курс розвитку країни та не схвалює діяльність президента, а також серед респондентів, які орієнтуються на альтернативні джерела інформації.

Натомість прихильниками продовження бойових дій частіше є чоловіки, люди старшого віку, мешканці Москви, громадяни з вищою освітою, а також ті, хто вважає, що країна рухається у правильному напрямку і позитивно оцінює діяльність влади.

Нагадаємо, тим часом в США провели опитування щодо оцінки американцями політики Трампа. Виявилось, що навіть палкі прихильники президента почали замислюватися про правильність його політичних рішень.

Тим часом Володимир Зеленський зробив нову заяву щодо мирної угоди та роботи делегації із США,